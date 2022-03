Gimbte auf der Suche nach dem Lichtschalter

Unmöglich ist das Unternehmen Klassenerhalt für den SC Blau-Gelb Gimbte sicher nicht. Gleichwohl dürfte die geplante Aufholjagd für den Vorletzten der Kreisliga A eine Herkulesaufgabe werden. Vor dem Jahresauftakt gegen den BSV Roxel (Sonntag, 14.30 Uhr, Schlage) gilt es, satte elf Punkte zum rettenden Ufer gutzumachen. Und dafür bleiben der Mannschaft von Daniel Helmes gerade einmal elf Spiele.

Viel Zeit bleibt den Gimbtern also nicht. Deshalb stellt Daniel Helmes vor dem Spiel, in dem es seine Elf immerhin mit dem Tabellendritten zu tun bekommt, klar: „Wir müssen sehen, dass wir sofort punkten.“ Ansonsten dürfte die A-Liga-Lichter an der Schlage frühzeitig erlischen.

Eine Erfahrung, die für die Gimbter nicht ganz neu wäre. Zumindest im übertragenden Sinne. Die Beleuchtung des Sportplatzes an der Schlage gibt regelmäßig ihren Geist auf und lässt die Sportler im Dunkeln stehen.

Soweit will es Daniel Helmes in der A-Liga nach Möglichkeit nicht kommen lassen. Deshalb haben er und Fußball-Obmann Dennis Schepers in der Winterpause nachjustiert und den Kader personell verstärkt. Neuzugang Burak Yildiz hat im letzten Testspiel am vergangenen Wochenende ein vielversprechendes Debüt abgeliefert.

Manuel Gräber, derzeit noch an der Schulter verletzt, taucht ebenso wieder im Kader auf wie Norwegen-Rückkehrer Cedric Wesselmann und A-Junior Mattes Löckemann. „Für die Breite im Kader ist das gut“, hofft Helmes auf einen positiven Effekt. Und auf Zählbares. Am besten bereits an diesem Sonntag.