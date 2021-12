09 C1: Nicht zu stoppen

Am Dienstag trafen die 09-Mädels der C1 auf die Mädels der HSG Bever-Ems aK aus Westbevern. Wieder einmal waren die Grevener Spielerinnen in Topform und ließen ihren Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance. Sie gingen direkt in Führung und zogen bis zur Halbzeitpause auf 11:2 davon. Mit diesem Vorsprung konnten die Mädels in der zweiten Halbzeit neu eingeübte Spielzüge ausprobieren und ein Endergebnis von 21:3 erreichen.

Auch in diesem Spiel wurde der kleine Kader der C1 mit Spielerinnen-Talenten aus der D-Jugend verstärkt. Lenja Pfitzner und Franka Kötters unterstützten das Spiel durch ihr Spielverständnis und ihr handballerisches Können.

Die C1 belegt mit 10:0 Punkten und einem Torverhältnis von 131:50 den zweiten Platz in der Tabelle der Münsterlandliga.

An diesem Sonntag kommt es auswärts zum direkten Duell mit dem TV Emsdetten, der aktuell Platz eins mit 12:0 Punkten belegt.