09-Damen nicht clever genug

Greven

Die Handballerinnen des SC Greven 09 standen dicht vor ihrem ersten Sieg in der Verbandsliga. Doch am Ende reichte es nur zu einem Punkt beim 25:25-Unentschieden gegen Eintracht Oberlübbe. Die Grevenerinnen boten dabei in eigener Halle zunächst eine sehr starke Leistung, doch am Ende ging dem Team die Puste aus. Das Tor zum Unentschieden fiel dann Sekunden vor der Schlusssirene.

Von Heidrun Riese