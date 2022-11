A-Jugend ist „Herbstmeister“

Die Fußball-A-Junioren des SC Greven 09 kamen erfolgreich aus der dreiwöchigen Pflichtspielpause. Der ungefährdete 7:1-Auswärtserfolg gegen die JSG Oeding/Weseke/Südlohn war gleichbedeutend mit der „Herbstmeisterschaft“ für die Nullneuner.

Die Hausherren erwischten einen holprigen Start in die Partie. Nach gerade einmal drei gespielten Minuten war Erik Ahlert zur Stelle – 1:0. Dass die Mannschaft von Trainer Feldmann Standards kann, bewies sie kurz darauf. Hauke Dettloff nickte den zweiten ruhenden Ball der Gäste gekonnt ins Eck. Weitere drei Minuten später traf Max Assing zum 3:0. Jacob Fieges stellte kurz danach auf 4:0.

Mit dem Halbzeitpfiff durften sich dann auch die Südlohner an einer Ecke versuchen und münzten diese auch prompt ins 4:1 um. Dem Seitenwechsel folgte nun die aktivste Phase der JSG, doch ausgelassene Topmöglichkeiten und stark verteidigende Gäste ließen die Chance auf zumindest einen Punkt immer weiter sinken. Spätestens der Doppelpack vom Grevener Kaan Karakoc in Minute 73 und 82 machte schließlich den Deckel auf diese Partie. Jakob Richter erzielte drei Minuten später dann den 7:1-Endstand und ließ auch Feldmanns Spielfazit positiv ausfallen. „Wir sind zufrieden mit der heutigen Leistung, denn auch in der Höhe geht das Ergebnis in Ordnung“. Der Trainer richtet seinen Blick jedoch bereits auf die kommende Aufgabe und nimmt seine Mannschaft dabei in die Pflicht. „Die sechs Punkte vor dem Winter sind eingeplant, der zweite Schritt dazu folgt hoffentlich Sonntag“.

Die B-Junioren feierten einen ähnlich deutlichen Sieg in der Bezirksliga. Beim 5:1 über TuS Hiltrup legten Dildar Farhad Miho und Talha Yildiz die Weichen früh auf Sieg. Vor dem Pausenpfiff trafen die Gäste dann jeweils einmal ins eigene und gegnerische Netz. Kapitän Esteban Figueroa Weiligmann schraubte das Ergebnis dann vor der Pause weiter in die Höhe. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte Mathis Aufderhaar.

Mit einem Punkt mussten sich die C-Junioren am Wochenende zufriedengeben. In Ostwestfalen beim JFV Lohe-Bad Oeyenhausen kam die Mannschaft von Louis Hinterding trotz Führung nicht über eine Punkteteilung hinaus. Das einzige Grevener Tor beim 1:1-Unentschieden erzielte Mohammed Sakina.