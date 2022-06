A-Jugend löst Verbandsliga-Ticket

Was ist denn da los bei den Handballfreunden Reckenfeld/Greven. . . Erst schafft die erste Mannschaft umjubelt den Aufstieg in die Bezirksliga, nachdem das Team vor einigen Jahren einen kompletten Umbruch eingeleitet hatte. Nun zieht zieht die A-Jugend nach. Das älteste Nachwuchs-Team sicherte sich in einem dramatischen Finale mit dem besseren Torverhältnis den ersten Platz beim Aufstiegsturnier zur Verbandsliga. Es ist das erste Mal, dass eine HF-A-Jugend nun in dieser Spielklasse antritt – um ihre Zukunft müssen die Handballfreunde offenbar kaum Sorgen machen.

