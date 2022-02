Abkehr vom Understatement: SC Reckenfeld startet gegen Burgsteinfurt in die Punktspielserie 2022

Reckenfeld

Mit den leisen Tönen ist es vorbei beim Fußball-Kreisligisten SC Reckenfeld. Der heimische B-Ligist startet als Tabellenerster in die Rückrunde und will gegen den SV Burgsteinfurt unbedingt einen Sieg landen. Am Ende der Saison soll für das ungeschlagene Team von Trainer Thorben Zilske der Aufstieg in die Kreisliga A stehen – die Chancen auf den Titelgewinn stehen gut.

Von Martin Weßeling