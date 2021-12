Ahmed Ali hofft bis zur Pause auf sechs Punkte

Zwei Spiele – sechs Punkte: auf dieses Ziel fokussieren sich die Bezirksliga-Fußballer des SC Greven 09 in den beiden Partien bis zur Winterpause. Ahmed Ali, der die 09-er als Interims-Coach nach der Erkrankung von Marcel Pielage auf der Bank anleiten wird, sieht auch gute Chancen, die Zielsetzung umzusetzen. „Natürlich haben Arminia Ibbenbüren und auch die Reserve des SV Mesum eine Woche später ihre Stärken. Aber wir wollen in Schlagdistanz zur Tabellenspitze bleiben. Da sind die Punkte einfach sehr wichtig für uns“, so Ali vor der Partie, die am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Schöneflieth angepfiffen wird.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie