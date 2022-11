Ansprache zeigt Wirkung

Endlich ist der Knoten geplatzt. Endlich haben die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 ihren ersten Sieg in dieser Saison eingefahren.

Endlich ist der Knoten geplatzt. Endlich haben die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 ihren ersten Sieg in dieser Saison eingefahren. Dank einer starken zweiten Halbzeit gelang am Sonntagabend in der Rönnehalle ein 26:24 (10:15)-Erfolg über den TSV Oerlinghausen. „Das haben die Mädels echt super gemacht“, freute sich Trainer Daniel Geers, dem die Erleichterung anzumerken war.