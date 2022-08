Aufstieg war gestern. Jetzt zählt nur noch der Realität in der Kreisliga A. Und die trifft die Reckenfelder Fußballer ganz offenbar härter als erwartet. Zum dritten Mal in einer Woche unterlag die Mannschaft von Thorben Zilske einem Liga-Konkurrenten.

In dieser Szene hat der Reckenfelder Dennis Hülsmann die Lufthoheit. Das war am Sonntag nicht immer der Fall.

Aufstieg war gestern. Jetzt zählt nur noch der Realität in der Kreisliga A. Und die trifft die Reckenfelder Fußballer ganz offenbar härter als erwartet. Zum dritten Mal in einer Woche unterlag die Mannschaft von Thorben Zilske einem Liga-Konkurrenten. Zuerst die Auftaktniederlage in Laer, dann das Pokal-Aus gegen Gellendorf und schließlich eine 0:4-Heimniederlage gegen den TuS St. Arnold. „Das ist ausbaufähig“, stellte SCR-Trainer Thorben Zilske nach dem Schlusspfiff nüchtern fest.

Hatten seine Kicker etwa mit schweren Beinen zu kämpfen nach dem lange Pokalabend am Donnerstag? Jedenfalls wirkte die SCR-Elf alles andere als auf der Höhe beim frühen Gegentor. Gerade einmal drei Minuten waren vergangen, als Jens Dömer zum ersten Mal den Ball aus dem eigenen Netz fischen musste.

Auf der Gegenseite meldete sich Kalle Hoffmann wenige Minuten später zu Wort. Sein Schuss landete allerdings nicht im Tor, sondern prallte vom Aluminium ab. Effektiver die Gäste aus Rheine. In der 19. Minute platzierten sie einen Foulelfmeter zunächst auch am Pfosten. Doch der Nachschuss saß. 0:2. Dass seine Spieler in dieser Situation erneut wie stille Beobachter wirkten anstatt tatkräftig nachzufassen, ärgerte Reckenfelds Trainer: „Wir müssen wacher sein, sonst reicht es nicht für die A-Liga.“

Zilske jedenfalls setzte zur Halbzeit alle Hebel in Bewegung und sorgte mit den Einwechselungen von Der, Selmani und Gözen für frischen Wind in der Offensive. An der Abschlussschwäche seiner Mannschaft änderte sich allerdings auch im zweiten Durchgang nichts. Und so mussten Zilske, seine SCR-Kicker und die Zaungäste am Wittlerdamm mitanschauen, wie der TuS St. Arnold das Ergebnis mit 4:0 in die Höhe schraubte. Souverän und im Stil einer erfahrenen A-Liga-Mannschaft, der dem bislang glücklosen Aufsteiger zur Kasse bot und ihm Lehrgeld abknöpfte.