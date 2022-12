Kontinuität: „Bestes Trainer-Duo der Bezirksliga“ verlängert bei Greven 09

Kontinuität. Das ist das große Stichwort beim SC Greven 09. In den vergangenen Jahren war das allerdings nicht immer der Fall. Bevor Yannick Bauer und André Niebler in das Traineramt des Bezirksligisten gehievt wurden, gab es einige Wechsel auf den wichtigen Posten. Nachdem zunächst Mirsad Celebic früh die Segel an der Schützenstraße strich, hielt es auch sein Nachfolger Marcel Pielage nicht lange am Stadion Schöneflieth.

Dass sich etwas tut beim Grevener Fußballprimus, soll nun die Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Bauer und Co Niebler untermauern. Der Verein zeigt damit nicht nur wiedergewonnene Ausdauer, sondern auch, dass es ihm ernst ist mit der gewünschten Beständigkeit. Zumindest mal für ein weiteres Jahr – für genau die Dauer darf das Trainer-Duo die Geschicke des derzeit Tabellensechsten der Bezirksliga 12 vorerst leiten.

Abteilungsleiter Julian Loose ist jedenfalls glücklich über die vorzeitige Weichenstellung mit Blick auf die Saison 2023/24. Der ehemalige Profi sagt über die Entscheidung: „.Es ist schön, dass wir das schon so früh klären konnten. Gerade mit Blick auf die Planungen für die neue Saison hilft das ungemein.“ Bereits am vergangenen Donnerstag hatten die Parteien alle finalen Modalitäten geklärt. Ein paar Tage später wurde die Mannschaft über die verlängerte Zusammenarbeit informiert.

So liefen die Verhandlungen

Bis zur endgültigen Einigung bedurfte es jedoch auch einiger Hürden, wie Bauer auf Nachfrage betont: „Natürlich haben wir auch unsere Ansprüche gestellt, die für uns einfach notwendig waren und mit denen wir uns absichern wollten.“ So ganz will der Übungsleiter aber nicht Einblick an den Verhandlungstisch geben, verrät darüber hinaus aber trotzdem: „Es ging nicht ums Geld.“ Vielmehr seien es die richtigen Rahmenbedingungen, die optimiert werden mussten – mit vollem Fokus auf das Team und den angestrebten Erfolg. Loose ergänzt: „Wir sind relativ schnell auf einen gemeinsamen Nenner gekommen.“

Dass die Ideen von Bauer zünden können sowie Sinn und Verstand haben, hat der Trainer in der jüngsten Vergangenheit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. So führte er den aktuellen Liga-Konkurrenten Borussia Münster von der Kreisliga A bis in die Landesliga. Aktuell liegt sein ehemaliger Club auf Platz drei mit acht Punkten Vorsprung auf Bauers Nullneuner.

Grevener Jungs und neue Leader

Den Anspruch, oben mitzuspielen, hegen die Grevener in der Regel auch. Dafür gab es in der Hinrunde bisher jedoch zu viele Niederlagen – fünf an der Zahl. Aus der Ruhe bringt das Bauer aber noch lange nicht. „Wir haben schon jetzt sehr viel Arbeit investiert und werden das auch in Zukunft mit vollem Engagement tun“, erklärt der Übungsleiter. Wichtig sei, dass er und der Verein „Bock“ hätten, den Weg mit Grevenern und den jungen Kickern aus der eigenen Talentschmiede zu gehen. Deswegen fügt er auch hinzu: „Mir war von Anfang an klar, dass wir das Projekt in Greven langfristig begleiten möchten.“

Das Vertrauen von Loose haben er und Niebler allemal, ohne Wenn und Aber. „Die Philosophie, die Yannick verfolgt, ist schon sehr gut. Generell denke ich, dass wir das beste Trainer-Duo der Bezirksliga habe“, erklärt Loose, der trotz der letzten 2:3-Niederlage gegen die SpVg Emsdetten schon jetzt an die weiteren Aufgaben denkt. „Die Mannschaft hat sich im Laufe der Saison immer mehr gefunden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch viele junge Fußballer haben.“ Deswegen gelte es jetzt aber auch schon, nach und nach die Weichen zu stellen: „Der ein oder andere neue Leader im Team würde uns in Zukunft mit Sicherheit guttun.“