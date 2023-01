Branquinho über den Wechsel innerhalb der Bezirksliga: „Ich war geschockt“

Rafael Branquinho wechselt mit dem Jahreswechsel vom SC Greven 09 zum SV Burgsteinfurt. Der umworbene Youngster möchte in der Bezirksliga den nächste Schritt gehen. Dass es nun so kommt, hätte er zunächst aber selbst nicht gedacht.

Rafael Braquinho (r.) kickt hier noch im Trikot des 1. FC Gievenbeck als U-19-Spieler. Im Anschluss an seine Zeit in Münster zog es den talentierten Fußballer raus aus der Domstadt in Richtung Greven. Das grüne Trikot (kl. Foto) trägt er ab sofort nicht mehr.

Vor einigen Tagen wurde bekannt: Bereits zur Rückrunde wechselt Rafael Branquinho vom SC Greven 09 zum Bezirksliga-Rivalen SV Burgsteinfurt. „Wir waren schon im vergangenen Sommer an einer Verpflichtung interessiert, Rafael hat sich da aber für die Grevener entschieden. Wir wollten ihn eigentlich erst zum nächsten Sommer holen, aber die 09er lassen ihn jetzt schon gehen“, sagte sein Neu-Trainer Christoph Klein-Reesink.

Branquinho ist ohnehin Burgsteinfurter und spielte bis zur D-Jugend beim SVB, ehe es ihn über den FCE Rheine, VfL Osnabrück und 1. FC Gievenbeck nach Greven zog, wo er bis dato als Stammkraft sein erstes Seniorenjahr bestreitet. Doch nicht nur das: Der Flügelspieler war nach SCG-Stürmer Patrick Fechtel auch noch bester Scorer der Nullneuner. Mit seinen vier Saisontreffern insgesamt drittbester Schütze seines nun ehemaligen Teams.

Heimatverein Burgsteinfurt

Dennoch betont der erste 19-jährige Youngster über seine persönlichen Beweggründe: „Ich habe lange überlegt, aber hatte einfach Bock auf die Aufgabe bei Burgsteinfurt.“ Dass der Verein ihn schon verpflichten wollte, daraus macht auch Branquinho keinen Hel. „Das ist mein Heimatverein und den Aufwand, den ich zuletzt betrieben habe, der wird nun etwas weniger“, so Branquinho. Nicht etwa mit Blick auf den erneuten Kampf um einen Platz in der Klein-Reesink-Starelf. Branquinho befindet sich derzeit in einer Ausbildung zum Groß– und Außenhandelskaufmann in Münstrer – wohnt aber Steinfurt. Und passenderweise lediglich fünf Minuten von der Liedekerker Straße entfernt.

Dass es mit dem Wechsel nun aber auch schon in der Winterpause geklappt hatte, das kam selbst für den jungen Fußballer überraschend, wie er verraten hat: „Als ich gehört habe, dass ich in der Rückrunde in Greven weniger spielen werde, da war ich natürlich erst einmal geschockt.“ Ich Nachhinein sei er aber überaus froh gewesen, dass Nullneu–Coach Yannick Bauer so ehrlich zu ihm gewesen ist.

„Auch wenn es nur ein paar Monate waren, die Zeit in Greven hat mir trotzdem total gut gefallen. Und dass Yannick alles so mit mir kommuniziert hat, finde ich sehr korrekt von ihm“, sagt Branquinho mit ein wenig Abstand auf die ganze Wechsel-Geschichte. Denn nun wolle er sich voll und ganz auf die neue Aufgabe beim SVB fokussieren und wenn möglich, mit seiner neuen Mannschaft schon im kommenden Sommer den Aufstieg in die Landesliga feiern. “Ich möchte auf jeden Fall aufsteigen und es generell so hoch wie möglich schaffen.“