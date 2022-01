Braun in Torlaune

Zum Auftakt des Vorbereitungsprogramms, das Thorben Zilske mit vielversprechenden Gegnern gespickt hat, übten sich die Fußballer des SC Reckenfeld vor dem Tor in ungewohnter Zurückhaltung. Besser lief es im zweiten Spiel. Am Donnerstagabend bezwang der B-Liga-Tabellenführer den A-Ligisten Borussia Emsdetten II mit 4:2 (2:2).

„Der Sieg geht voll in Ordnung“, meinte der Trainer in der Nachschau eines Spiels, in dem die Hausherren einen Start nach Maß erwischten. Bereits nach zwei Minuten war Alban Leka zur Stelle, der nicht nur als Torjäger, sondern später auch in der Rolle des Vorbereiters überzeugte.

Anschließend schlug die große Stunde des Steffen Braun. Er, der wenige Tage zuvor gegen seinen Ex-Club noch ohne Fortune im Abschluss war, präsentierte sich stark im Abschluss. Nach dem durch SCR-Keeper Lars Dömer verschuldeten Eigentor war Braun zum ersten Mal zur Stelle. Er versenkte eine der vielen SCR-Möglichkeiten zum 2:1.

Noch vor der Pause meldete sich Borussia zurück mit dem 2:2. Danach gaben nur noch die Hausherren den Ton an. Im zweiten Durchgang schraubte wiederum Steffen Braun mit zwei Toren den Sieg auf 4:2 in die Höhe. „Wenn wir diesen Schwung mit in die Saison nehmen, mache ich mir keine Sorgen“, zeigte sich Thorben Zilske hochzufrieden mit diesem Auftritt.

An diesem Sonntag steht ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Gegner ist dann die SG Telgte II (15 Uhr, in Telgte), ebenso wie der B-Liga-Tabellenführer.