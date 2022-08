Brüchiges Mannschaftsgefüge

Wer einen kompletten Neuanfang wagt und auf der Suche nach frischen Lösungen ist, der darf auf Wunder hoffen, diese aber nicht erwarten. Und: Sportliche Enttäuschungen müssen wohl oder übel mit einkalkuliert werden. Das schmerzt, ist oftmals auch ein deutlicher Dämpfer für das eigene Ego – doch wie heißt es im Volksmund so schön: aus Niederlagen lernt man am meisten. In diese Kategorie fiel gestern auch der Saisonstart des SC Greven 09 gegen den SuS Neuenkirchen 2. Am Ende stand eine nicht unverdiente 0:2 (0:1), die zwei klare Erkenntnisse hervorbrachte: Die neue Hierarchie, die sich nach dem personellen Umbruch herausbilden muss, ist noch brüchig. Außerdem muss die neue 09-Elf nicht nur auf dem Platz performen, sondern generell erst noch zu einer geschlossenen Einheit zusammen wachsen.

