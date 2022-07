Damals Pioniere – heute Kult

„Auf Hawaii – da gibt‘s so ein paar Verrückte...“ – mit diesem Satz hat die Geschichte angefangen. Im Sommer 1983 war das, als es die Bilder von nacheinander schwimmenden, radfahrenden und rennenden „Ironmännern“ so langsam auch bis nach Deutschland geschafft hatten. Und als sieben Sportbegeisterte am Saerbecker Badesee, am anderen Ende der Welt also, auf die Idee kamen, dass man dort ja auch alles prima machen könnte. Sie probierten es dann einfach mal aus. „Im ersten Jahr sogar zweimal – im Mai und im September“, erzählt Ralf Pander von „Wasser+Freizeit Münster“, der einer der Sieben war.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch