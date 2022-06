Damen feiern Mannschaftssieg

Greven

Einen erfolgreichen Start in die Saison erlebt die Damenmannschaft des GC Aldruper Heide. Auch in Nordkirchen waren die Golferinnen den Tagessieg nach einem spannenden Wettkampftag. Damit untermauerten die GCA-Spielerinnen ihre Tabellenführung und wollen diese am kommenden Wochenende verteidigen, wenn sie vor heimischem Publikum auf dem Aldruper Gelände auftreten.