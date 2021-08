„Das hätte schlechterlaufen können“

Mit 5:0 zum Saisonauftakt beim SC Münster 08 gewonnen – die Leistung des SV Greven 2021 konnte sich sehen lassen. „Wir sind zufrieden, wollen das Ergebnis aber nicht überbewerten. Ich habe noch genug gesehen, was wir in den kommenden Tagen und Wochen trainieren können“, meinte SV-Trainer Sven Hehl nach dem Auftakt-Erfolg.

In der Defensive ließen die Grevener nicht viel anbrennen, vorne sorgte Daniel Reiter für das wichtige Führungstor. Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Christian Spicker auf 2:0, danach entwickelte sich das Spiel zu einem Selbstläufer. Noch einmal Reiter sowie Elmir Azizov und Jan Uesbeck schraubten das Ergebnis am Ende in die Höhe. „In der Defensive stimmte die Ordnung, und auch in der Offensive haben wie eine gute Leistung geboten. Das war ein guter Anfang“, so Hehl nach der Partie.