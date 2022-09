Debüt für den Jugend-Weltmeister

Saisonauftakt am Wittlerdamm: Ab Samstag geht es für die Reckenfelder Kegler darum, an die gute Leistung der vergangenen Saison anzuknüpfen.

Es hat mittlerweile Tradition, dass die Zweitliga-Kegler des SC Reckenfeld ihre Saison mit einem Heimspiel gegen SK Mülheim beginnen. In der abgebrochenen Saison 2020/21 war das so, vor einem Jahr ebenfalls. Und am Samstag (14 Uhr) eröffnen die Reckenfelder erneut die Spielzeit daheim gegen die Ruhrstädter.

Nachdem der SCR in den zurückliegenden beiden Jahren jeweils recht souverän mit 3:0 gewonnen hatte, droht es dieses Mal etwas enger zuzugehen im Kampf um den Zusatzpunkt. Zum einen, weil sich gewisse Eigenheiten der Bahnen am Wittlerdamm inzwischen rumgesprochen haben dürften. Insbesondere aber auch, weil der SCR in der Anfangsphase der neuen Saison auf Jonas Müller verzichten muss, der in der Vergangenheit besonders zu Hause stets eine sichere Bank war.

Müller zog sich in der Saisonvorbereitung der SCR-Fußballer einen Bänderriss im Knöchel zu und fällt wohl noch mindestens zwei Wochen aus.

Wie gut, dass der SCR im Sommer Verstärkung an Bord geholt hat: Der zweifache Jugend-Weltmeister Nick von Voss hat in der Vorbereitung bereits einen glänzenden Eindruck hinterlassen und gibt am Samstag sein Bundesliga-Debüt. Allerdings sollte man dem 24-Jährigen auch noch etwas Zeit geben, sich an die Luft in dieser Spielklasse zu gewöhnen – bisher war er bei Preußen Lünen in der Westfalenliga Gegner der Reckenfelder Zweiten.

Ansonsten setzt der SCR auf die Spieler, die in der vergangenen Serie lange im Aufstiegsrennen mitgemischt und am Ende Platz vier belegt haben.

Ihr Ziel jetzt? Die Antwort auf diese Frage fällt im Reckenfelder Lager einhellig aus: Play-offs! Denn nach dem Ende der pandemiebedingten Einschränkungen kehrt auch die Kegel-Bundesliga zur Normalität und damit zum üblichen Modus zurück. Und das bedeutet, dass die Saison nicht nach Hin- und Rückrunde beendet ist. Die vier Erstplatzierten ermitteln anschließend in vier Play-off-Spielen den Aufsteiger in die 1. Bundesliga.

Für die Plätze sieben bis zehn geht es in den Playdowns gegen den Abstieg. Nur für den Fünft- und Sechstplatzierten ist nach 18 Spieltagen vorzeitig Schluss.

Als große Favoriten werden CFK Rösrath und BW Sontra gehandelt, also der Zweit- und Drittplatzierte der abgelaufenen Saison. Allerdings muss man wohl auch Erstliga-Absteiger Kamp-Lintfort auf der Rechnung haben. Der SCR wird bei einigen als Geheimtipp gehandelt – nicht zuletzt aufgrund der bisher gezeigten Heimstärke. Am Samstag müssen die Reckenfelder unter Beweis stellen, dass sie sich auch in der neuen Saison darauf verlassen können.

SCR: Andre Ahlers, Nick von Voss, Michael Schlüter, Michael Reisch, Dieter Stumpe, Stefan Lampe.