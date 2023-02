Der Aufstiegstraum ist ausgeträumt

Reckenfeld

Die Sportkegler des SC Reckenfeld werden auch in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga auflaufen. Beim ersten Relegationsturnier in Hadamar belegten die Reckenfelder nur den vierten und damit letzten Rang. Sie müssen nun anderen Teams den Vortritt lassen, wenn es um den Aufstieg in die erste Liga geht. Am kommenden Wochenende ist der SCR erneut gefordert.

