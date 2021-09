Der Landesliga-Schreck: Greven 09 kickt Tabellenführer Türkspor Dortmund raus

Im Ligabetrieb drängt der SC Greven 09 zwar mit aller Macht, derzeit jedoch mit durchwachsenem Erfolg in die Landesliga. Im Pokal erweist sich die Mannschaft mehr und mehr zum Schreck für die dortige Konkurrenz. Zum dritten Mal in Folge kickten die Grevener einen Landesligisten aus dem Pokalwettbewerb. Und wie. Mit eindrucksvollem Tempofußball bot das Team von Marcel Pielage dem favorisierten Türkspor Dortmund am Donnerstagabend nicht allein die Stirn. Überdies schlug am ein hochverdienter 3:1 (2:1)-Erfolg zu Buche. Die dritte Runde des Westfalen-Pokals ist erreicht.

