Der Reckenfelder Raketenstart

Was für ein Start in die neue Saison! Die Fußballer des SC Reckenfeld sind im bisherigen Verlauf noch ungeschlagen und führen die Tabelle der Kreisliga B an. Auch außerhalb des Rasenrechtecks läuft es richtig gut rund um das Team von Thorben Zilske.

Gut – das die Reckenfelder Fußballer in der Saison 2021/22 nicht im Mittelfeld der Kreisliga B herumdümpeln würden, darauf durften die heimischen Fans zumindest hoffen. Aber dieser Raketenstart, der die Zilske-Elf nach acht Saisonspielen an die Tabellenspitze katapultiert hat, den konnten die SCR-Fußballer nicht ernsthaft eingeplant haben.

Umso schöner dürfte es für Thorben Zilske und seine Schützlinge sein, sich die Tabelle der Kreisliga B genauer anzuschauen. Die weist den SCR nämlich tatsächlich als „das“ Topteam der Liga aus. Acht Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage – dazu ein Torverhältnis von 34:6 und 22 Punkte – die Bilanz ist wie gemalt in diesem Herbst 2021. Und auch der letzte 10:1-Erfolg gegen Amisia Rheine – zugegeben nicht die stärkste Mannschaft der Liga – beeindruckte die heimischen Anhänger.

„Alles kein Zufall. Wir spielen jetzt im dritten Jahr in einer ähnlichen Form zusammen – es passt einfach. Wir haben mittlerweile einen sehr breiten Kader und sehr viele gute Akteure, die unsere Strategie umsetzen können. Mittlerweile können wir wirklich sagen, dass wir ganz zurecht oben stehen. Und dort wollen wir auch bleiben“, sprüht Coach Thorben Zilske gerade zu vor Freunde über die gegenwärtige Situation rund um das Sportgelände Wittlerdamm. Die Chemie innerhalb der Mannschaft stimme einfach. Zwar sei niemand ernsthaft zufrieden, wenn er auf der Bank Platz nehmen müsse, aber insgesamt sei das Team zu einer verschworenen Gemeinschaft gewachsen.

Eine weitere Tugend kommt hinzu, die den gesamten Verein in einem deutlich helleren Licht erstrahlen lässt als noch vor ein paar Jahren. Ihr Badboy-Image haben die Reckenfelder nämlich ganz bewusst und nachhaltig abgelegt. In der Fairness-Tabelle steht der SCR ziemlich weit oben, nämlich auf Rang drei. Gegner wie Schiedsrichter fahren mittlerweile mit einem guten Gefühl nach Reckenfeld, das war nicht immer so. . . „Es geht ja immer noch nur um ein Spiel und nicht darum, einen Krieg zu gewinnen oder etwas Ähnliches. Wir wollen hier auf sportlichem Weg erfolgreich sein, mittlerweile klappt das auch sehr gut. Diesen Prozess haben wir ganz bewusst so angestoßen“, freut sich Zilske. Der Pädagoge hat die bunt gemischte SCR-Truppe offenbar nicht nur taktisch geschult, auch außerhalb des Rasenrechtecks stimmt es beim Liga-Primus der Kreisliga B.

Der Höhenflug soll am Wochenende fortgesetzt werden, wenn es am Sonntag um 13 Uhr zu Germania Hauenhorst geht. Thorben Zilske erwartet zwar nicht unbedingt einen erneuten Kantersieg, drei Punkte aber schon. „Wir dürfen in dieser Liga keine Punkte liegen lassen. Im Prinzip gehe ich aber davon aus, dass wir erfahren genug sind, unser Ziel auch der passenden Portion Geduld zu erreichen.“