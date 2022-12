Der Zug rollt Richtung Meisterschaft

Basketball: SVG-Herren gewinnen siebtes Spiel in Folge

Im letzten Heimspiel des Jahres feierten die Herrenbasketballer des SV Greven am Sonntagabend in der Emssporthalle einen hochverdienten 79:25-Sieg. Angeführt von Spielertrainer Fernando Mester wurde die Mannschaft aus Emsdetten phasenweise mit überragendem Teambasketball überrollt. Bereits zur Pause stand es 42:17.

Im zweiten Durchgang versuchte der Tabellenführer aus Greven den Vorsprung sukzessive auszubauen. Das dritte Viertel ging dank einer intensiven und gut strukturierten Zonenverteidigung mit 19:2 an das Heimteam. Auch im letzten Spielabschnitt blieb die Konzentration hoch, so dass an diesem Abend alle Anwesenden Spielzeit bekamen und sich beweisen konnten.

Am Ende stand es 79:25, das Team klatschte sich ab und dankte den zahlreichen Fans für ihren Support. Die Bilanz im Jahr 2022 liest sich eindrucksvoll: Sieben Spiele, sieben Siege.

Nach der Weihnachtspause findet am 15. Januar das nächste Heimspiel gegen den SC Westfalia Kinderhaus in der Emssporthalle (Beginn 19:30 Uhr) statt. Auch zu diesem Heimspiel werden wieder zahlreiche Fans erwartet, die den nächsten Sieg mit ihrem Team feiern wollen.