Derbe Heimpleite für den SVG

Hendrik Waterkamp sorgte für den dritten Einzelpunkt, am Ende waren die Grevener gegen den Gast aus Mennighüffen jedoch chancenlos.

Eine deftige Heimniederlage kassierte der SV Greven 2021 am gestrigen Sonntag in der Tischtennis-Verbandsliga gegen den TTC Mennighüffen. 3:9 hieß es nach knapp drei Stunden Spielzeit, am verdienten Sieg der Gäste aus dem Norden von NRW gab es wirklich nichts zu rütteln.