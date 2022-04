Der SV Greven ist Ausrichter der Zwischenrunde der Tischtennis-Minimeisterschaften – viele junge Talente werden in Greven erwartet.

Endlich wieder Tischtennis in Greven. Erstmalig richtet der SV Greven 2021 am kommenden Samstag ab 10 Uhr (Einlass ab 9.15 Uhr) in der Emssporthalle die Zwischenrunde des Bezirks Münster der sogenannten Tischtennis-Minimeisterschaften aus.