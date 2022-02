Die erste Elf steht

Der SC Greven 09 hat es sich auf die Fahnen geschrieben, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Das ist an sich nichts Neues und entspricht der Linie der vergangenen Jahre. Gleichwohl schlägt der Verein im Sommer ein neues Kapitel auf, indem er seinen Kader noch einmal spürbar verjüngen will.

Geht in der kommenden Saison nicht mehr für die erste Mannschaft des SC Greven 09 auf Torejagd: Nicolas Kriwet.

Der trägt bereits die Handschrift des neuen Trainers. Yannick Bauer, demnächst Nachfolger von Marcel Pielage, ist sich bereits mit elf Spielern des bisherigen Kaders einig geworden. Von weiteren Spielern erwartet Alexander Nowitzki in den kommenden Tagen eine Rückmeldung. Dazu gehören Luca Dömer, Marcel Lukas, Malte Drewes, Moritz Aufderhaar, Mo Seye, Philipp Kraus und Felix Krasenbrink.