Die Gunst der Stunde genutzt

Eine starke Vorstellung boten die Zweitliga-Kegler des SC Reckenfeld. Beim 1:2 in Mühlheim sicherten sich die Reckenfelder überraschend den Zusatzpunkt. Sie profitierten dabei auch von personellen Problemen der Hausherren, zeigten auf der ungewohnten Kunststoffbahn freilich auch eine starke Leistung. Nun rückt der Relegationsplatz im Kampf um den Aufstieg langsam näher.

Sportkegeln: SCR mit Punktgewinn in Mühlheim

Die Reckenfelder boten in Mühlheim eine starke Leistung und sicherten sich den Zusatzpunkt.

Sie waren am richtigen Tag am richtigen Ort und nutzten die Gunst der Stunde: Mit einem unerwarteten Punktgewinn kehrten die Zweitliga-Kegler des SC Reckenfeld von ihrem Auswärtsspiel beim SK Mülheim heim. Beim 1:2 (34:44/ 4746:4905) spielte den Reckenfeldern der Ausfall von zwei Mülheimer Stammspielern in die Karten – auch wenn die Gastgeber den SCR über diesen Vorteil lange Zeit im Unklaren ließen.