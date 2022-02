Die Vorzeichen zum Bezirksliga-Auftakt nach der Winterpause könnten für den SC Greven 09 besser sein. Doch was zählen schon Testspielergebnisse, wenn es am Ende in der Liga läuft. Daher kommt dem Heimspiel gegen Neuenkirchen eine besondere Bedeutung zu.

Marcel Pielage macht überhaupt keinen Hehl daraus, wie wichtig es aus seiner Sicht ist, mit einem Erfolgserlebnis zu starten. Wenn seine Elf an diesem Sonntag in der Schöneflieth den SuS Neuenkirchen II empfängt (15.30 Uhr), ist der Erwartungsdruck entsprechend groß. Will der SC 09 Tabellenführer Albachten ernsthaft attackieren, müssen Punkte her.

So weit, so klar. Mit Blick auf die vergangenen vier Wochen, in denen sich die Grevener vier Testspielniederlagen erlaubt haben, bedarf es freilich einer gewissen Portion Zweckoptimismus. Den bemüht der Trainer vor dem ersten Heimspiel des Jahres, indem er klarstellt: „Die Vorbereitung ist nicht entscheidend für den weiteren Verlauf.“ Wichtig sei, entspannt zu bleiben, so Pielage, der seiner Mannschaft zuletzt eine steigende Formkurve attestiert hat. „In den vergangenen zehn Tagen haben wir die Kurve bekommen.“

Nach vielen quarantäne- und urlaubsbedingten Ausfällen sei längst nicht der komplette Kader in Topverfassung. „Die Hälfte der Spieler ist fit“, hat Pielage errechnet. Nicht dazu zählt Emre Kücükosman. Er wird gegen Neuenkirchen definitiv nicht auflaufen. Nach seinem Kahnbeinbruch muss sich auch Jeremy Bohmert weiterhin mit der Zuschauerrolle begnügen. Auch Linus Wolberg steht nicht im Aufgebot.

Ligapremiere feiern dafür die beiden Winter-Neuzugänge Montasar Hammami und Finn Liebert. Auch für sie gilt die Vorgabe des Trainers: „Wichtig ist, dass wir vernünftig aus der Pause kommen.“ Und das kann nur bedeuten, drei Punkte gegen Neuenkirchen einzufahren. Ein Gegner, der bekanntermaßen unbequem ist.