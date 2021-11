Die sieben Minuten des Fabian Schmelter

Nass bis auf die Knochen – aber überglücklich. Mit diesem Satz lässt sich die Gemütslage von Thorben Zilske nach dem 5:0 gegen den TuS St. Arnold 2 auf den Punkt bringen. Zwar sorgte das turbulente Wetter am gestrigen Sonntag wohl doch dafür, dass Spieler und auch Zuschauer den Nachmittag klitschnass am Wittlerdamm beendeten, doch die Tabellenführung in der Kreisliga B verteidigten die Reckenfelder souverän. Da ließen sich Regen und Kälte ganz gut verschmerzen.

„Das war vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung. Nach dem Wiederanpfiff haben wir die Führung im Prinzip nur noch verwaltet, zumal der TuS St. Arnold nicht aufgegeben hat. Aber am Ende ging das insgesamt schon in Ordnung“, freute sich Thorben Zilske über den ziemlich erwachsenen Auftritt seiner Mannschaft.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten übernahmen die Hausherren gegen die TuS-Reserve schnell das Kommando auf dem Platz und erspielten sich einige Chancen, die zunächst noch vergeben wurden. Zum Mann des Tages avancierte dann Fabian Schmelter. Er erzielte innerhalb von nur sieben Minuten (26. bis 33.) einen lupenreinen Hattrick und sorgte damit auch für die Entscheidung in diesem Spiel.

Der aufgerückte Abwehrspieler Connor Lourdon stellte in der 41. Minute den 4:0-Halbzeitstand sicher.

Nach dem Wiederanpfiff zeichnete sich der sonst wenig geprüfte Lars Dömer bei einem gefährlichen Angriff der Gäste aus. Als diese brenzlige Situation überstanden war, lief das Spiel wieder in die andere Richtung. Steffen Braun war es dann, der in der 88. Minute den Treffer zum 5:0-Endstand herstellte. Mit diesem Erfolg verteidigte der SC Reckenfeld die Tabellenführung in der Kreisliga B souverän und will nun die Chance nutzen, den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz weiter auszubauen.