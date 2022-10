Die Uhr zeigt fünf vor zwölf

Die Ansetzung? Donnerstagabend, 20:15 Uhr, Primetime. Die Leistung? Reichte nicht mal für Dienstagvormittag, 11 Uhr, Teleshopping. Der SC Greven 09 hatte seine ersten Punkte in der – zugegebenermaßen – noch jungen Verbandsliga-Spielzeit holen wollen; was bei diesem Vorhaben herauskam, war die mit Abstand schlechteste Darbietung der Saison. 09 unterlag bei der TG Herford, bis dato selbst bei 2:6-Punkten, saftig mit 20:33. „Genau so, wie das Ergebnis aussieht, so scheiße haben wir auch gespielt“, gab Trainer Daniel Geers zu Protokoll.

Was am Donnerstagabend in einem Desaster kulminierte, hatte sich in den zurückliegenden drei, vier Wochen, ja im Grunde schon in der Vorbereitung zusammengebraut. Wobei Geers seine Spielerinnen hier noch in Schutz nahm, die geringe Trainingsbeteiligung zu Gunsten von Urlauben, zumal in den Sommerferien, durchgehen ließ. „Aber wenn man jetzt mitkriegt, warum manche nicht kommen, hört das Verständnis auf“, so der Übungsleiter. Er hat nach wie vor Freude an seiner Aufgabe, gibt er auf Nachfrage klar zu verstehen, hofft stattdessen auf Läuterung. „Wir werden da beim nächsten Training nochmal drüber sprechen“, sagt Geers, „ich weiß ja, was die Mannschaft kann“.

Mehr als zeitnah muss die Trainingsbeteiligung auf mehr als die üblichen sieben bis acht Verdächtigen steigen, will 09 konkurrenzfähig sein. Ansonsten droht weiteres Ungemach in der Gestalt des Herford-Spiels. Denn da passte von vorne bis hinten gar nichts: „Im Angriff hatten wir zu viele Ballverluste, haben uns in Einzelaktionen verstrickt“, analysiert Geers, der auch in puncto Defensivarbeit kein gutes Haar am Auftreten seiner Farben ließ. Einzig die Torfrauen Lenja Noetzel und Nadja Quadflieg nahm er von seiner Kritik aus – „sonst hätten wir schon zur Halbzeit mit minus 15 zurückgelegen“, so Geers. De facto stand es zu diesem Zeitpunkt 8:17...

SC Greven 09: Noetzel, Quadflieg – Peppenhorst, Lamboury (3), Mikowsky (5/5), Diallo (1), Suwelack (3), Ortmeier, Langkamp (2), Determann (1), Socha (2), Overhageböck, Lake (1)