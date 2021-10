Die Zeit ist reif für den ersten Sieg

Nach der kurzen Herbstpause wollen die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 endlich den ersten Sieg holen. „Es wird auch Zeit“, findet Trainer Daniel Geers und fiebert dem Auswärtsspiel gegen den TuS Schwarz-Weiß Wehe entgegen, das am Sonntagnachmittag (Anwurf: 14 Uhr) auf dem Programm steht.

Was seine Mannschaft, die mit 1:7 Punkten derzeit auf dem vorletzten Platz steht, am nördlichsten Zipfel von NRW erwartet, weiß der SCG-Coach nicht: „Wir kennen unseren Gegner nicht und müssen uns überraschen lassen.“ Aber eine Sache dürfte ziemlich sicher sein, nämlich dass der Ball klebt. „Wehe hat eine Harzfreigabe, wie viele Mannschaften in Ostwestfalen“, hat Geers in Erfahrung gebracht. „Das ist halt so, damit müssen wir leben.“

Wehe steht mit 3:5 Punkten nicht wesentlich besser da als die 09-Damen, die am fünften Spieltag ihre Chance wittern. „Wenn ich mir unsere Spielverläufe angucke, hätten wir auch schon mehr Punkte holen können“, betont der Trainer. An der Abwehr liege es nicht. „Da haben andere Mannschaften mehr Gegentore bekommen. Unser Problem liegt im Angriff, da machen wir einfach zu viele Fehler.“

So war es auch zuletzt beim 21:22 (9:12) gegen den TuS 09 Möllbergen. „Da hatten wir 15 Fehlwürfe, zehn technische Fehler und neun Fehlpässe“, zählt der SCG-Coach auf. „Wenn man überlegt, wie viele Angriffe wir da verschenkt haben ...“

Aber er ist überzeugt: „Wenn der Knoten erstmal geplatzt ist, sieht die Welt gleich ganz anders aus. Vielleichthat die Pause ja geholfen, den Kopf frei zu bekommen.“

Und noch eine Sache stimmt Geers optimistisch: Personell sind die 09-Damen gut aufgestellt. Es werden sogar Spielerinnen aussetzen müssen.



Während in der Landesliga der Frauen an diesem Wochenende wieder gespielt wird, pausieren die Kreisligen noch. Das betrifft sowohl die Handballfreunde als auch die Frauen des SC Falke Saerbeck.