Die Zeit soll es richten

Nach der dritten Niederlage im dritten Testspiel ist es bei weitem nicht so als würden die Alarmglocken in der Schöneflieth läuten. Gleichwohl war die Enttäuschung nach der mäßigen Vorstellung des SC Greven 09 gegen den A-Ligisten Riesenbeck unübersehbar. Das, was die 09-Fußballer beim 1:2 am Sonntagnachmittag boten, begeisterte weder die Zaungäste noch die Trainer. Gleichwohl bemühte sich Ahmed Ali, Ergebnis und Leistung einzuordnen. Unmittelbar nach Spielschluss meine Grevens Co-Trainer: „Wir sollten das Spiel nicht zu negativ bewerten. Wir brauchen einfach noch die zwei Wochen.“

An Arbeit dürfte es in den kommenden Tagen in der Tat nicht mangeln. Der Bezirksligist übernahm zwar die ihm auch in der Liga zugedachte Rolle der spielbestimmenden Mannschaft. Doch echte Durchschlagskraft entwickelte die so exzellent besetzte Offensive diesmal kaum. Dass die sonst so erfolgreiche Tormaschinerie am Sonntag nur einmal richtig ansprang, spricht Bände. Als Malte Drewes in der dritten Spielminute nach einem Fehlversuch von Patrick Fechtel zum 1:0 vollendete, entfaltete die Führung nicht die erhoffte Zündkraft. Stattdessen liefen die Bemühungen im Angriff ins Leere.

Daran änderte auch nichts das vielversprechende Debüt von Montasar Hammami, der erst unter der Wochen von Hiltrup nach Greven gewechselt war. Der 25-Jährige zeigte die Präsenz, die von ihm erwartet wird, war immer anspielbereit und zog das Spiel an sich. Während der angeschlagene Emre Kücükosman zum Zuschauen verdammt war, füllte Hammami dessen Rolle wie gewünscht aus. „Sein Auftritt hat mir schon sehr gut gefallen“, attestierte auch Ali dem Neuzugang ein gutes Zeugnis in seinem ersten Spiel.

Gleiches galt für Finn Liebert, zweiter Neuzugang in diesem Winter. Auch er fügte sich nach Ansicht des Trainers gut in das Mannschaftsgefüge ein.

Neben der wenig durchschlagskräftigen Offensive erwies sich gegen Riesenbeck die Defensive der Grevener als Achillesferse. Die Gäste kauften den Nullneunern den Schneid ab, waren körperlich deutlich präsenter und mit ihren Gegenstößen brandgefährlich. Zweimal schlug es im Gehäuse von Luca Peppenhorst ein. In der sechsten Minute hatte der 09-Keeper zunächst das Nachsehen beim Ausgleichstreffer. Zehn Minuten vor dem Ende schaute Peppenhorst zum zweiten Mal in die Röhre.

„Ich bin trotzdem guter Dinge“, gab Ali nach dem Spiel zu Protokoll. Warum? Der Kader sei mittlerweile nahezu komplett. Die Trainingsbeteiligung entsprechend groß. Und Zeit, sich besser einzuspielen, gebe es auch noch. „Gott sei Dank haben wir noch zwei Wochen.“

Weitere Testspielergebnisse vom Wochenende: BW Aasee II - SC Falke Saerbeck 2:2 (1:1), SC Reckenfeld - FC Nordwalde: 0:3 (0:0).