Droht jetzt der Abbruch?

Die Tischtennissportler müssen sich weiter gedulden. Ihre Saison bleibt unterbrochen. Mindestens bis zum 20. Februar. So will es der Westdeutsche Tischtennis-Verband. An dem Beschluss entzündet sich Kritik.

Nach der Entscheidung des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes (WTTB), der Anfang dieser Woche die Aussetzung des Spielbetriebes bestätigt und die Corona bedingte Winterpause bis zum 20. Februar verlängert hat, regt sich Kritik. Dennis Seeger, Abteilungsleiter beim SV Greven, bei dem sieben Herren- und drei Jugendmannschaften von der Unterbrechung betroffen sind, meint er: „Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes.“ Stephan Bothe, der für die Erste Herrenmannschaft in der Verbandsliga spielt, tut sich mit der Entscheidung ebenfalls schwer. Er sagt: „Ich glaube nicht, dass die drei Wochen weiterhelfen werden.“ Stattdessen befürchtet er einen erneuten Saisonabbruch.

„Wir freuen uns auf die Wettkämpfe. Vor allem auch unsere Kinder und Jugendlichen“, stellt er fest. Ein Abbruch wäre aus seiner Sicht das falsche Signal. Denn: Tischtennis ist kein Kontaktsport.“ Und der Trainingsbetrieb zeige, dass „es bei entsprechenden Vorkehrungen gut funktioniert. Ich kann die Unterscheidung zwischen Training und Spiel nicht nachvollziehen. Dann müsste man auch so konsequent sein und den Trainingsbetrieb untersagen.“

„Wir sind Sportler und haben große Lust, wieder zu spielen.“ Das sagt auch Max Kruse vom NRW-Ligisten Borussia Münster. Einen Saisonabbruch fände er „schade“, wenngleich dieses Szenario aus seiner Sicht „irgendwie nachvollziehbar wäre“.

Tatsächlich deutet im Tischtennis vieles auf einen erneuten Saison-Abbruch hin. Der Verband hat in seinem jüngst gefassten Beschluss deutlich gemacht hat, dass eine Verlängerung der Pause über den 2. Februar hinaus keine Option darstelle. „Doch was soll sich in drei Wochen an der Ausgangslage ändern?“, fragt Stephan Bothe.

Durch die erneute Verschiebung des Rückrundenstarts summiert sich beim Grevener Verbandsligateam die Zahl der Nachholspiele auf fünf. Der WTTV hat zwar das Ende der Saison auf den 8. Mai verschoben, gleichwohl wird der Zeitplan immer enger, will man die im September begonnene Saison durchziehen.

Immerhin: Ein Problem stellt sich für den WTTV nicht. Da die Hinrunde absolviert ist, steht einer Wertung anders als im Vorjahr nichts im Weg. „Mein Eindruck ist, man wollte die Hinrunde unbedingt beenden. Und jetzt verschieben sich die Maßstäbe“, kritisiert Bothe. Andere Maßstäbe setzt der Deutsche Tischtennisverband (DTTV) an, der zu einer anderen Einschätzung der Lage kommt. Der DTTV macht keine Pause und will die Saison nach Spielplan beenden. Eine Entscheidung, die sich Stephan Bothe auch von seinem Verband erwartet. „Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Mut gewünscht.“