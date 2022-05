Duell der Verfolger in der Schöneflieth

Zwölf Punkte sind in der Fußball-Bezirksliga in der laufenden Saison noch zu vergeben, der Rückstand des SC Greven 09 auf den Tabellenersten aus Albachten beträgt aktuell acht Punkte. Obwohl theoretisch also noch einiges möglich ist, dürfte der Zug in Richtung Meisterschaft für die Truppe von Marcel Pielage jedoch längst abgefahren sein. So lautet das Ziel für die Grevener im Endspurt der Spielzeit nach wie vor, die Entwicklung der jungen Eigengewächse im Hinblick auf die kommende Saison voranzutreiben. In diesem Bereich dürfte der heimische Bezirksligist durchaus zufrieden sein und hoffen, dass die 09-Talente langsam aber sicher zu Stammkräften heranwachsen. An morgigen Sonntag um 15 Uhr müssen die Grevener auf jeden Fall mit einiger Gegenwehr rechnen, denn mit dem Borghorster FC gastiert der aktuelle Tabellenfünfte in Greven. Die heimischen Zuschauer dürfen sich also noch einmal auf eine packende Auseinandersetzung freuen.

