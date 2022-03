Zwei Grevener statten dem Marathon in Montargis einen Besuch ab. Für die ganze Strecke reicht es zwar nicht, aus der Pust sind Frank Gomez und Dirk Pomplun hinterher trotzdem.

Marathon in Montargis mit Frank Gomes und Dirk Pomplun

„Puuuhh, dass ist echt der Hammer“, keuchte Frank Gomes glücklich mit einem strahlenden Gesicht kurz nach dem Zieleinlauf den französischen Freunden zu. Mit einer verhaltenen Skepsis lösten sich dabei auch ihre kleinen Sorgenfalten auf und man lächelte sich gegenseitig verschmitzt zu.

Aber der Reihe nach: Bereits beim Antrittsbesuch des Bürgermeisters Dietrich Aden im Dezember vergangenen Jahres wurde der Grundstein gelegt, im Sport weitere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Partnerschaft zwischen Greven und Montargis zu fördern. Konkrete es auch auch um den jährlichen Marathonlauf in Montargis.

Über das Interesse an dieser Veranstaltung erfolgte prompt die Einladung an Dirk Pomplun, der dann am zweiten März-Wochenende zusammen mit Frank Gomes nach Montargis fuhr, um dort teilzunehmen.

Christine Turpin und viele Freunde vom Comité de Jumelage empfingen die beiden Grevener. Besichtigungen des Wochenmarktes, der Sportanlagen von Montargis, eine Kunstausstellung im Salle des Fetes und der Stadtbibliothek standen anschließend auf dem Programm.

Zum Tagesabschluss lud das Comité de Jumelage ein. Zu Ehren der beiden „Grevener“ hatten die Gastgeber einen aufwendig und stimmungsvollen „Deutscher Abend“, mit Nationalhymne, deutscher Musik und einem Sauerkraut-Essen organisiert.

Mit diesen stimmungsvollen Erlebnissen und einem gefüllten Bauch war den beiden Athleten klar, dass sie am nächsten Morgen beim Semi-Marathon nicht die persönlichen Höchstleistungen würden abrufen können. Mit einer verkürzten Distanz und getrieben von aufmunternden Anfeuerungsrufen trafen die beiden Grevener Läufer mit vielen Eindrücken erschöpf, aber glücklich im Ziel an. Für die beiden Grevener steht fest, dass dieses gut organisiertes Sportevent mit einer Wiederholung im Sportkalender 2023 eingetragen wird.