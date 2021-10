Ein Favorit, der keiner sein mag

In einem Punkt legt sich Srdjan Kosorik vor dem Stadtderby gegen den SV Greven fest. „Es wird einen Sieger geben.“ Der Trainer des SC Greven 09 glaubt nicht, dass sich eine der beiden Seiten an diesem Sonntag (13 Uhr, Schöneflieth) mit einem Punkt begnügen will. Und auch in dieser Einschätzung ist er klar: Einen Favoriten gibt es nicht. Daran ändert aus seiner Sicht auch die aktuelle Tabellenkonstellation nichts, nach der seine Elf mit 22 Punkten und Platz zwei klar im Vorteil gegenüber dem SVG ist, der mit 17 Zählern auf Rang sechs rangiert.

Sein Gegenüber, Sven Hehl, beurteilt die Vorzeichen etwas anders. Der Trainer des SV Greven, der zuletzt mit Personalsorgen zu kämpfen hatten, sieht sein Team in der Außenseiterrolle. „Wir sind längst nicht in Top-Form. Greven 09 ist ist klarer Favorit.“

Daran ändert aus seiner Sicht auch der Umstand nichts, dass die Nullneuner aller Voraussicht nach auf ihren Torjäger Jonas Kortevoß verzichten müssen. Kortevoß war abgeordnet worden zum Spiel der Bezirksligamannschaft gegen Albachten. „Doch bei dem Kader, der zur Verfügung steht, macht das keinen Unterschied“, glaubt Hehl.

Er erwartet sich von seinen Spielern, dass sie zunächst einmal mit der entsprechenden Einstellung in das Ortsderby gehen. „Im vergangenen Jahr haben wir das Derby gar nicht erst angenommen“, erinnert sich Hehl an die Niederlage. „Wie das Kaninchen vor der Schlange. Diesmal wollen wir nicht das Kaninchen sei.“

Abgesehen von Jan Kortevoß können beide Seiten personell aus dem Vollen schöpfen.

Abseits des Stadtduells in Greven geht es für den SC Reckenfeld um 15 Uhr darum, die Tabellenführung zu festigen. Der SCR empfängt Grün-Weiß Rheine II am Wittlerdamm. Der SC Falke Saerbeck II gastiert am Sonntag um 13.15 Uhr beim SC Halen II. Dort verspricht das Duell zweier Tabellennachbarn Spannung.