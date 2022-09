Ein Meilenstein auf den anderen

Der Zusammenschluss von zwei großen Vereinen zum drittgrößten im Kreis Steinfurt im vergangenen Jahr darf mit Fug und Recht als Meilenstein in der Grevener Sportwelt bezeichnet werden. Gut ein Jahr nach der Fusion von DJK und TVE zum SV Greven zogen die Verantwortlichen am vergangenen Freitag eine erste Bilanz. Und die fiel einhellig aus. Stephan Bothe, der seit Juli 2021 einem elfköpfigen Präsidium vorsitzt, stellte gleich zu Beginn der Mitgliederversammlung fest: „Der Verein hat sich eindeutig positiv entwickelt.“

Warum, verdeutlichte er anhand konkreter Zahlen und berichtete von einem satten Mitgliederplus. Mit 2841 Mitgliedern gestartet, bewegt der SVG ein Jahr später fast 3000 Grevener – genau genommen 165 mehr als zum Zeitpunkt der Fusion. „Zählt man unsere Reha-Teilnehmer hinzu, sind es fast 3200“, so Bothe.

Dass damit das Ende der Messlatte längst nicht erreicht ist, zeigt ein Blick auf die Auslastung der Angebote. Viele der knapp 250 Sportgruppen in der Woche seien ausgebucht, so der SVG-Präsident. Was er, seine Präsidiumsmitglieder und der dreiköpfige Vorstand als Aufforderung verstanden haben, weitere Meilensteine zu setzen.

Dazu zählen zwei Bauprojekte. Derzeit plant der Verein die umfassende Sanierung der vereinseigenen Sporthalle in der Kroner Heide. Bis Ende kommenden Jahres soll nicht nur der Modernisierungsstau vergangener Jahre behoben sein. Nach den Plänen, die Eva Reckmann und Wolfgang Block präsentierten, weicht das bisherige Tennisfeld zwei zusätzlichen Sporträumen. Ein besonderes Augenmerk gilt der energetischen Sanierung, die einen Großteil der rund 500.000 Euro verschlingt, die der Verein an dieser Stelle investieren will. Mithilfe von Luft-Wärme-Pumpen sowie einer Photovoltaik-Anlage will sich der SVG weitgehend unabhängig von fossilen Brennstoffen machen und die rasant steigenden Betriebskosten in den Griff bekommen.

Während die umfangreiche Sanierung in der Kroner Heide bis Ende 2023 abgeschlossen sein soll, laufen am Standort in der Emsaue die Planungen zum Bau eines weiteren Sportzentrums. Michael Kösters-Kraft erläuterte die Grundzüge des „gemeinsamen Projektes von Stadt, Schule und Verein.“ Das sieht vor, im Stadion Emsaue einen Komplex der errichten, der sowohl dem Schulsport genügt als auch neue Angebote im Verein ermöglicht. „Politik und Verwaltung stehen voll hinter uns“, betonte Stephan Bothe mit Blick auf das Millionen-Vorhaben. „Das macht uns Mut, das Projekt auch stemmen zu können.“ Vor den 50 anwesenden Mitgliedern wagte der SVG-Präsident auch eine vorsichtige Prognose: „Wenn wir 2023 die ersten Bagger sehen, sind wir einen großen Schritt weiter.“

Steigende Mitgliederzahlen, ambitionierte Bauprojekte, solide Finanzen und ein lebendiges Vereinsleben. Auf diesem Fundament steht der SV Greven im Spätsommer 2022. Die Sportvorstände Paula Windau und Sandra Weddeling gaben einen Einblick in den Verein mit seinen 15 Abteilungen, die neben sportlichen Erfolgen Gastgeber zahlreicher Wettkämpfe und Turniere waren. So wie die Münsterland-Meisterschaften in der Leichtathletik, die im Mai zum ersten Mal überhaupt in Greven ausgetragen wurden. Oder dem Sprinterpokal im Hallenbad, dem Tag des Mädchenfußball, dem 26. Sommerturnier. Die Aufzählung ließe sich beliebig weiterführen. „Es läuft rund“, bekräftigten die beiden Vorstände.

Dass es rund läuft, dafür sorgen auch beim SVG viele, viele Engagierte. Stellvertretend ehrte der Verein am Freitag Tanz-Abteilungsleiter Nico Straßenburg.

Verdient gemacht haben sich auch diese beiden Mitglieder. Der 86-jährige Heinz Howest und seine 84-jährige Frau Elli halten seit über 70 Jahren ihrem Verein die Treue. Und nicht nur das: Heinz Howest wurde 1954 und 1955 Westfalen-Meister im Turnen. Später engagierte er sich als Übungsleiter und fungierte 20 Jahre lang als Abteilungsleiter. Beide Ehrenmitglieder wurden von Paula Windau und den Mitgliedern, die anerkennenden Applaus spendierten, ausgezeichnet. Ihre Ehrung war zugleich der emotionale Höhepunkt einer Versammlung, die in jeder Hinsicht so etwas wie die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte war, die mit der Fusion ihren Anfang genommen hat, aber längst noch nicht zu Ende geschrieben scheint.