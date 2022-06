Ein Team – viele „Häuptlinge“

War das Glas für Andy Storkebaum nun halb leer, oder halb voll? Nun – im Prinzip war der Vorsitzende des Stadt-Sport-Verbandes (SSV) schon froh, dass ihm überhaupt ein Gefäß zur Verfügung stand. „Hinter allen Grevener Sportlern, also auch hinter uns, liegt eine schwere Zeit, in der wir so gut wie nichts machen konnten. Jetzt läuft der Sport wieder an. Insofern bin ich auch froh, endlich wieder zu einer Mitgliederversammlung unter normalen Bedingungen einladen zu können“, sagte Storkebaum am Dienstag im Rahmen der Versammlung. Die wiederum – und das war die Kehrseite der Medaille – stieß nur auf ein geringes Interesse seitens der Vereine. Die Versammlung des Dachverbandes der Sportler war nur dürftig besucht. Eigentlich verwunderlich angesichts der Aufgaben, die auf die Grevener in den kommenden Monaten und Jahren warten.

