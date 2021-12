Eine echte Achterbahnfahrt

SC Falke Saerbeck: Nur Rang neun in der Kreisliga A

Saerbeck

Die Hinrunde in der Kreisliga A Tecklenburg glich beim SC Falke Saerbeck einer echten Achterbahnfahrt – es ging ständig auf und ab. Dennoch hofft Trainer Dragan Grujic darauf, die eigene Zielsetzung – eine Platzierung unter den ersten fünf Teams – im Laufe der Saison noch erreichen zu können. Aktuell rangieren die Saerbecker Falken auf Platz neun, am Wochenende steht das letzte Spiel vor der Pause an.

Von Martin Weßeling