Eine erste Standortbestimmung

Am Dienstag starten die Fußballer des SC Greven 09 in ihre Testspiel-Serie. Es geht gegen den starken Westfalenligisten GW Nottuln.

Die Fußballer des SC Greven 09 wollen in der Bezirksliga angreifen, um noch den Aufstieg in die Landesliga zu realisieren. Mit dabei ist auch Neuzugang Finn Liebert (hier mit Coach Ahmed Ali).

Der Countdown läuft. Am 6. Februar soll sie beginnen, die große Aufholjagd des SC Greven 09. Aktuell grüßen die Fußballer von Concordia Albachten in der Tabelle der Bezirksliga von ganz oben. Doch der Rückstand der Pielage-Elf beträgt nur vier Punkte – ein Wimpernschlag in Zeiten der schnelllebigen Sportart mit dem runden Spielgerät. Nun gilt es, sich in Form zu bringen für den Kampf um den Titel. Einige Trainingseinheiten liegen bereits hinter der Schöneflieth-Elf, weitere sowie drei Vorbereitungsspiele werden folgen, ehe das Rennen um den Aufstieg beginnt.