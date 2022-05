Einen Schützenfest zum Abschluss

Einen gelungenen Saisonabschluss feierten die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 mit dem 34:17 (15:10)-Sieg über den TuS Nettelstedt. Einen großen Anteil am Erfolg hatten Pia Overhageböck und Kirsten Austermann, die am Samstagnachmittag in der Rönnehalle zum letzten Mal am Ball waren. Die beiden Routiniers beendeten ihre aktive Laufbahn.

Overhageböck trug sich in der ersten Viertelstunde gleich vier Mal in die Torschützenliste ein. Sie traf zum 2:1 (5.), 4:2 (10.), 5:3 (11.) und 6:4 (13.). In der ersten Halbzeit war das Spiel der 09-Damen von zahlreichen Fehlern behaftet. „Wir waren in der Abwehr teils nachlässig, da sind ein paar Kullerbälle reingegangen“, beschrieb Trainer Daniel Geers ein Problem. Auch im Angriff lief es nicht rund. Dort leisteten sich die Grevenerinnen zahlreiche Fehlwürfe. Durch eine Drei-Tore-Serie zum 11:7 (21.) gelang es, etwas auf Abstand zu gehen. Mit einem Heber vom Kreis zum 13:8 (25.) überlistete Austermann die TuS-Keeperin zum ersten, aber nicht zum letzten Mal. Overhageböck beendete den ersten Durchgang mit einem Strafwurf zum 15:10 (28.).

Nach dem Seitenwechsel schafften es die 09-Damen zunächst nicht, sich weiter abzusetzen. „In der zweiten Halbzeit war der Start noch ein bisschen holprig“, stellte Geers fest, der in einer Auszeit (36.) auch mal etwas lauter wurde. Aber erst in der letzten Viertelstunde gelang es, den Vorsprung auszubauen. Nun ließen es die Grevenerinnen sieben Mal hintereinander im gegnerischen Kasten klingeln und erzielten damit eine deutliche 27:16-Führung (52.). Nettelstedt hatte nicht mehr viel zu melden und erzielte mit dem 27:17 (52.) auch schon seinen letzten Treffer, während die 09-Damen ihr Schützenfest fortsetzten und eine weitere Sieben-Tore-Serie hinlegten. Dabei half auch Lenja Noetzel fleißig mit. Sie parierte nicht nur einen Siebenmeter (51.) und entschärfte einen Tempogegenstoß (58.), sondern trug mit ihren langen Pässen auch zu Torerfolgen bei. Mit ihrem Treffer vom Kreis zum 34:17 (60.) setzte Luisa Lamboury den Schlusspunkt.

SC Greven 09: Noetzel - Hübenthal (9), Overhageböck (8/2), Austermann (5/1), Suwelack (4), Ortmeier (2), Langkamp (1), Peppenhorst (1), Lamboury (1), Mikowsky (1), Socha (1), Schwitte (1), Lake.