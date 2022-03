Erneut Punkte liegen gelassen: SC Greven 09 hadert mit Schiedsrichter-Entscheidungen

Vom Gejagten zum Jäger: Nachdem die A-Juniorenfußballer zum zweiten Mal in Folge Punkte liegen gelassen haben, ist nicht nur die Tabellenführung in der Bezirksliga futsch. Nach dem 2:2 gegen Ibbenbüren hinkt die Mannschaft von Damian Feldmann und Torben Mai vier Punkte hinterher.

Die A-Junioren des SC Greven 09 haben im Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga erneut Punkte liegen gelassen. Am Sonntag trennten sie sich vom Ibbenbürener SV mit 2:2.

Eigentlich wollte die Mannschaft von Damian Feldmann die Niederlage der vergangenen Woche wieder gut machen. Doch wie bereits in Nottuln gerieten die Grevener zunächst in Rückstand. Ein flach geschossener Freistoß der Gäste fand bereits nach elf Minuten den Weg ins Grevener Tor – 0:1. Die Gastgeber jedoch fanden in der 25. Spielminute bereits die Antwort. Eine Flanke köpfte Kenan Balijagic zuerst an die Latte, reagierte im Anschluss aber schnell und drückte somit das Leder noch über die Linie.

Die Ibbenbürener aber blieben ausschließlich nach Standardsituationen brandgefährlich und nutzten auch die zweite Grevener Unsicherheit nach einem Freistoß aus. In der 37. Minute gingen sie erneut in Führung. Und wiederum dauerte es nur vier Minuten, bis Elias Mewe nach toller Vorlage allein vorm Gästetor auftauchte und den erneuten Ausgleich erzielte. 2:2 hieß es zur Halbzeit.

Die zweite Hälfte war von Beginn an umkämpft, denn die Grevener wollten das Spiel unbedingt drehen, jedoch hielten die Gäste entschlossen dagegen.

Die Grevener schafften es, sich einige gute Chancen aus dem Spiel heraus zu erspielen, vergaben diese jedoch leichtsinnig. In den letzten zehn Minuten des Spiels, nahm dann auch noch der Schiedsrichter eine entscheidende Rolle ein. Diskussionswürdige Entscheidungen gegen die Grevener ließen die Emotionen auf und neben dem Platz hochkochen. Intensive Schlussminuten, inklusive zweier Zeitstrafen gegen die Gastgeber, kürten auch keinen Sieger mehr. Die Grevener ärgerten sich nach dem Spiel, denn vor dem Tor haben sie diesmal zwei Punkte liegen gelassen. „Uns hat heute eine gute Halbzeit leider nicht gereicht, dennoch war eine Entwicklung im Gegensatz zur letzten Woche zu erkennen“, so Trainer Damian Feldmann.

Sonntag soll es gegen den Tabellenvorletzten wieder mit einem Sieg klappen. Um 11 Uhr ist beim FC Epe Anstoß für die A-Junioren des SC 09.