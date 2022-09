Ernüchterung statt Euphorie

Die erste Halbzeit im Heimspiel gegen den TuS Schwarz-Weiß Wehe ließ auf einen erfolgreichen Saisonstart hoffen, doch nach dem Seitenwechsel ging die Formkurve bei den Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 schnell nach unten – und so kassierten sie am Sonntagabend in der Rönnehalle eine 26:31 (13:13)-Niederlage. „Wir haben das Spiel ganz klar in der Abwehr verloren“, machte Trainer Daniel Geers das Problem aus. „31 Gegentore sind definitiv zu viel.“

Mit der Leistung im ersten Durchgang war er durchaus zufrieden. Vor allem, weil die 09-Damen da auch in der Deckung einen guten Job machten. Nach den ersten Gegentreffern zum 0:2-Rückstand (2.) hatten sie die Gäste mit ihrer 6:0-Abwehr gut im Griff und arbeiteten sich über 2:3 (7.) auf 4:4 (9.) heran. Für beide Treffer war Frieda Eckert verantwortlich, einmal von Rechtsaußen und einmal per Tempogegenstoß. Sie gab, frisch aus der A-Jugend in den Seniorenbereich gewechselt, ihr Debüt in der Verbandsliga-Mannschaft - ein äußerst erfolgreiches, denn mit ihren zwölf Toren war Eckert die mit Abstand treffsicherste Grevenerin. Sie ließ es auch zum 6:6 (14.) krachen - ein Treffer, bei dem die 09-Damen viel Einsatz zeigten. Zunächst ging der Ball durch einen Fehlwurf verloren, doch Aline Suwelack eroberte ihn in der Abwehr gleich zurück, das SCG-Team schaltete schnell auf Angriff um und Eckert versenkte das Spielgerät von Rechtsaußen. Anschließend erzielte Luisa Lamboury vom Kreis mit dem 7:6 (16.) den ersten Führungstreffer für ihre Mannschaft.

Nun schienen die 09-Damen in die Erfolgsspur gefunden zu haben. Auf das 7:7 (18.) antworteten sie mit zwei Treffern zum 9:7 (18.) und setzten nach dem 9:9 (20.) mit drei Toren zum 12:9 (24.) noch einen obendrauf. „Leider haben wir zum Schluss durch ein paar unnötige Aktionen den Vorsprung verspielt“, bedauerte Geers. Zwar brachte Pia Overhageböck - eigentlich auf Linksaußen zuhause, diesmal aber vor allem in der Rückraummitte eingesetzt - das 09-Team per Aufsetzer noch einmal mit 13:12 (30.) in Führung, doch nach einer Auszeit gelang Wehe in letzter Sekunde der 13:13-Ausgleich zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel taten sich in der Abwehr der Grevenerinnen dann so große Lücken auf, dass die Gäste leichtes Spiel hatten. Trotz eines vergebenen Siebenmeters (35.) und obwohl Nadja Quadflieg, die in der zweiten Halbzeit ihr Comeback im SCG-Kasten gab, eine Torwürfe entschärfte, rannten die Schwarz-Weißen den 09-Damen davon - und plötzlich lag das Heimteam mit 17:22 (43.) hinten. Es war nicht mehr als ein kurzes Aufbäumen, als die Grevenerinnen mit zwei Treffern in Folge auf 19:22 (46.) verkürzten. Damit waren sie immer noch im Rennen, doch dann ging der Faden wieder verloren. Yara Diallo, die sich in einer Eins-gegen-Eins-Situation durchsetzte, landete mit dem 20:24 (50.) den einzigen SCG-Treffer in den nächsten fünf Minuten. Auch eine Auszeit (51.) brachte nicht die Wende, die Umstellung der Abwehr von der 6:0- auf die 5:1-Variante nicht den gewünschten Effekt. Bis auf 21:28 (55.) fielen die 09-Damen zurück. Mit ihrem Treffer zum 26:31-Endstand betrieb Pia Overhageböck, nun wieder von Linksaußen, lediglich etwas Ergebniskosmetik.

SC Greven 09: Noetzel, Quadflieg - Eckert (12/1), Overhageböck (3), Diallo (2), Langkamp (2), Socha (2), Suwelack (2), Lamboury (1), Mikowsky (1), Ortmeier (1), Schwitte, Lake.