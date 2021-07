Erstligareife Technik

Mit der Technik ist das ja so eine Sache. Äußerlich häufig unscheinbar, ist ihre Wirkung oft umso beeindruckender. Auch die vier Kegelbahnen des SC Reckenfeld sehen auf den ersten Blick aus wie Kegelbahnen eben aussehen: Mit Linoleum überzogene Anlaufbereiche, lange sich nach hinten spreizende Holzbahnen, an Fäden aufgereihte Kegel, elektronische Anzeigentafeln und schmale Rinnen, auf der die geworfenen Kugeln zum Ausgangspunkt zurückbefördert werden. So gut, so bekannt, so unspektakulär. Weniger sichtbar, dafür umso spannender, ist das, was sich im Inneren der Anlage verbirgt und wodurch die Zweitligakegler des Vereins in Sachen Digitalisierung mindestens auf Erstliganiveau unterwegs sind: Die neue Steuerung der Reckenfelder Kegelanlage.

