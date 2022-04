Falken behalten ihre weiße Weste

Der SC Falke Saerbeck lieferte gegen Brukteria Dreierwalde eine Klasseleistung ab. Am Ende stand ein klarer 4:1-Erfolg.

In der Aufstiegsrunde läuft es richtig gut für den SC Falke Saerbeck. Die Grujic-Elf bleibt in der Aufstiegsrunde weiterhin ungeschlagen. Auch die Fußballer von Brukteria Dreierwalde konnten dem Druck der Saerbecker Falken nicht standhalten – am Ende siegten die Hausherren verdient mit 4:1.