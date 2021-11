Falkes schwerer Gang zum Liga-Primus

Die Reserve des SC Greven 09 ist im Kampf um den Spitzenplatz in der Kreisliga B ein wenig zurückgefallen. Was allerdings nur daran liegt, dass die Partie der 09-er am vergangnen Wochenende gegen Türkyem Münster ausgefallen war und die Konkurrenz so an der 09-Zweiten vorbeizog. An diesem Sonntag sollen aber wieder ganz regulär drei Punkte eingefahren werden. Es geht gegen den SC Münster 08. Die Gäste sind ziemlich durchwachsen gestartet, drei Siegen stehen acht Niederlagen gegenüber. So ist für die Hausherren ein Sieg Pflicht, um wieder von ganz oben zu grüßen. Spielbeginn ist um 13 Uhr.

Der SC Falke Saerbeck muss ein wenig aufpassen, in der Tabelle der Kreisliga A Tecklenburg nicht weiter nah unten durchgereicht zu werden und am Ende im grauen Mittelmaß zu landen. Zuletzt kamen die Grujic-Elf nur zu einem Remis gegen Lienen, an diesem Sonntag geht es nun zum Tabellenführer nach Büren. Die Gastgeber setzten sich zuletzt mit 5:2 durch und dürften auch gegen den SC Falke Saerbeck mit breiter Brust antreten. Die Partie wird um 14.30 Uhr angepfiffen.

Wann feiert BG Gimbte den nächsten Sieg und klettert in Richtung Tabellenmittelfeld? Zuletzt zeigte die Elf von Daniel Helmes zwar ansteigende Form, doch die Ergebnisse wiesen in die entgegengesetzte Richtung. Nun geht es für die abstiegsbedrohten Blau-Gelben zum Tabellendritten FC Münster 05. In dieser Partie haben die Gäste eigentlich wenig zu verlieren und können relativ befreit aufspielen. Anstoß ist am Sonntag um 16 Uhr.

Die Weste des SC Reckefeld ist nahezu makellos. Erst in einer Partie musste die Zilske-Elf sich mit einem Remis begnügen, alle anderen Begegnungen wurden souverän und oftmals auch deutlich gewonnen. Eigentlich deutet wenig darauf hin, dass diese Serie reißen könnte. Die Reckenfelder treffen auf den TuS St. Arnold 2. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr.

Der SV Greven hat mit dem 4:2 gegen den BSV Roxel 2 zuletzt einen kleinen Befreiungsschlag gelandet. Am Sonntag steht allerdings eine schwere Aufgabe auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Sven Hehl gastiert beim aktuellen Tabellenführer Borussia Münster. In dieser Partie wären die Gäste auch schon mit einem Punkt gut bedient. Anstoß um 12.30 Uhr.