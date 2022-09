Fehler abstellen – Punkte sammeln

Mit dem TSV Hahlen gastiert am Sonntagabend (Anwurf: 17 Uhr) ein Oberliga-Absteiger in der Rönnehalle - eine schwere Aufgabe für die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 und gleichzeitig eine Wundertüte.

Hat sich in Oberlübbe verletzt: Franziska Langkamp.

Am ersten Spieltag war die Abwehr das Problem, am zweiten war es der Angriff. Geers ist sich sicher: „Das wird größtenteils eine Kopfsache.“

Verzichten müssen die 09-Damen auf Kathalena Essers, Helena Schwitte, Lenja Noetzel und Nadine Mikowsky. Hinter dem Einsatz von Franziska Langkamp, die sich in Oberlübbe eine Platzwunde am Kinn zugezogen hat, steht ein Fragezeichen. Dafür ist Sina Hübenthal mit von der Partie.