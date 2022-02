Festgeklemmt zwischen den Aktendeckeln

Montasar Hammami will Fußball spielen für den SC Greven 09. Er darf aber nicht und steckt in einem Bürokratie-Dschungel fest.

Rein sportlich gesehen läuft es beim Fußball-Bezirksligisten SC Greven 09 durchaus rund. Der Punktspielauftakt ins Jahr glückte mit einem 5:2 gegen den SuS Neuenkirchen, der Aufstieg in die Landesliga ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Auf anderer Ebene mussten die 09-er allerdings eine bittere (weil offensichtlich zum Teil selbstverschuldete) Niederlage einstecken. Montasar Hammami, den die Grevener im Winter vom TuS Hiltrup losgeeist hatten, wird in den nächsten sechs Monaten mit großer Wahrscheinlichkeit kein Pflichtspiel für die Pielage-Elf bestreiten. Für den Neuzugang liegt keine Spielgenehmigung vor.