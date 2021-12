„Flaues Gefühl im Bauch“

Vorzeitig in die Weihnachtspause verabschieden sich die Kreisliga-Männer der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05. Eigentlich hätten sie am Samstagabend in der Emssporthalle gegen Sparta Münster II gespielt. Doch der Gegner hat abgesagt. Nun nutzt auch die Mannschaft um das Trainer-Duo Marcel Peters und Daniel Markmeyer die Möglichkeit, alle Begegnungen bis zum Jahresende straffrei zu verschieben, so dass auch das für den 18. Dezember angesetzte Auswärtsspiel gegen die DJK Eintracht Hiltrup II ausfällt.

