Jugendfußball: Trainerposten im A-, B-, C- und D-Bereich besetzt

Die Jugendfußballabteilung des SC Greven 09 macht ihrem guten Ruf alle Ehre und in Sachen Personal frühzeitig Nägel mit Köpfen. In den Leistungsmannschaften des Vereins stehen die neuen Trainer fest.

Der SC Greven 09 macht wie schon in den Vorjahren frühzeitig Nägel mit Köpfen. Wie der Verein in dieser Woche mitteilte, ist ein Großteil seiner Trainerstellen für die kommende Saison besetzt. So vermeldet der SC 09 im Leistungsbereich bei allen Teams Vollzug.

Die A1-Jugend wird auch in der kommenden Saison federführend von Elite-Lizenz Inhaber Damian Feldmann trainiert. Aktuell befindet sich die Truppe im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga. Aufgrund der Tatsache, dass das Team regelmäßig mit acht bis neun Jungjahrgängen in der Startaufstellung spielt, sicherlich ein erstrebenswertes Ziel. Assistiert wird Damian Feldmann in der kommenden Saison von Niklas Riering, der aktuell die A2 trainiert Auch Patrick Münning macht weiter.

Die aktuell in der Landesliga spielende B1-Jugend wird in der kommenden Saison von Dib Joud und Harald Peppenhorst trainiert. Fabian Kurney muss derweil aus beruflichen Gründen kürzer treten. Er scheidet als Trainer aus.

Die C1-Jugend spielt aktuell eine überragende Saison in der Landesliga und steht aktuell auf Platz drei. Gerne hätte der Verein in der jetzigen Trainerkonstellation mit Dominik Adler und Dib Joud weiter gemacht, doch Adler wird sich in der kommenden Saison den Preußen aus Münster anschließen und dort die U14 übernehmen.

Der Jahrgang wird von Louis Hinterding, angehender B-Lizenz-Inhaber, übernommen. Er hat in dieser Saison gemeinsam mit Oliver Richter die C2 (U14) in die Leistungsliga geführt. Auch Oliver Richter wird mit in die C1 gehen. Neu hinzu kommt Torben Mais, der aktuell Co-Trainer in der A1 ist.

In der D1 setzt der Verein auf Kontinuität. Die Truppe, die aktuell um den Klassenerhalt in der Bezirksliga kämpft, wird auch in der kommenden Saison von Linus Janning, David Peppenhorst und Lars Stöveken trainiert.

Auch in den weiteren Teams hat der SC Greven 09 viele Trainerposten bereits besetzt. Dennoch können interessierte Trainer gerne an Harald Peppenhorst unter 0170/5720544 melden.