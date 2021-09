Fundament für dauerhaften Erfolg

Fußball: A-Juniorenfußballern des SC Greven 09 starten an der Spitze

Greven

Auf die Jugendarbeit ist beim SC Greven 09 Verlass. Während etliche ehemalige Jugendspieler bei den Senioren aktuell um den Aufstieg in die Landesliga spielen, schicken sich die aktuellen A-Junioren an, in der Bezirksliga oben mitzumischen.

Von Sven Thiele