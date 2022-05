Fünf Titel machen Habib Kajtazi richtig stolz

Nach zwei Jahren Zwangspause hieß es wieder: „Ab auf die Bühne!“. Die Deutsche Meisterschaft der „United Dance Organisation“ (UDO) fand erstmals seit 2019 wieder statt.

„Im September haben wir angefangen zu trainieren, ohne zu wissen, ob wir überhaupt antreten können“, so der Choreograph und Gründer des HK-Dance-Studios, Habib Kajtazi Die Hoffnung übertraf die Zweifel und die ganze Meisterschaftsformation des HK-Dance Studios war für die kommende Saison bereit.

Umso größer war die Freude, als der Tag immer näher rückte. „Wir sind um 6.30 Uhr nach Duisburg losgefahren. Meine jüngsten Tänzer standen bereits um 10 Uhr auf der Bühne, die Ältesten erst um 21 Uhr.“ Mit insgesamt sieben Gruppen, fünf Duos, zwei Quads und sechs Solo-Tänzern war das HK-Dance-Studio bei der Deutschen Meisterschaft vertreten. „Ich bin total stolz, dass wir nach dieser schwierigen Zeit immer noch mit einem ganzen Bus voller guter Tänzer anreisen“, so Habib Kajtazi. „Alle sollen sehen: Wir sind immer noch da. Wir sind präsent, wir haben Bock und wir rocken das Ding.“

Die Motivation und die Leistung der Tänzer ließen sich sehen: das HK-Dance-Studio kehrt als fünffacher Deutscher Meister zurück. In der Team-Kategorie „Beginner über 18“ setzte sich die Formation „BreakOut“ gegen zwölf Gegner durch und holte den Titel. Das Team trat in seiner Konstellation das erste Mal an. Ebenso die Quads „4Flavours“ (bestehend aus Greta Kubin, Luise Wameling, Birthe Ortmeier und Emily Webelsiep) und „Sqaud“ (bestehend aus Julia Unrau, Anna Dömer, Joana Welle und Jessica Vockmann) wurden in ihrer Kategorie Deutscher Meister. Die Solo-Tänzerin Emily Webelsiep gewann die Kategorie „Unter 18 Fortgeschrittene“ und holte den Pokal nach Hause. Den wohl schönsten Titel des Wochenendes holte Stella Kajtazi, Tochter von Habib Kajtazi, und Lisa Kajtazi. Die Fünfjährige trat bei ihrer ersten Meisterschaft in der Kategorie „Tänzer unter 6“ an und erreichte den ersten Platz. „Sie ist unsere jüngste Deutsche Meisterin jemals. Ich bin, besonders als Papa, unglaublich stolz.“

Das Duo Birthe Ortmeier und Luise Wamling erreichte den zweiten Platz in der Kategorie „Duos unter 18 Fortgeschrittene“. Luise Wameling holte sich auch als Solo Tänzerin den Titel „Vize Deutscher Meister“.

Die Meisterschaftsgruppe „Lil Sqaud“ schaffte es in der Kategorie „Beginner unter 12“ aufs Treppchen und erreichte den dritten Platz. Auch das Schwester-Duo Kora und Greta Kubin holten sich die Bronze-Medaille, ebenso wie das Duo Hannah Rogge und Emilia Laszlo.

Das Fazit der Meisterschaft: über die Hälfte der angetretenen Tänzer schaffte es aufs Treppchen und holte einen Pokal nach Hause. Alle Teams und Tänzer sind unter den Top 10 ihrer Kategorie. „Voller Stolz kann ich sagen, dass wir uns alle für die Europa- und Weltmeisterschaft qualifiziert haben“, so Kajtazi.

Das nächste Ziel: die Europa Meisterschaft am 20. Mai in Kalkar.